Глава комитета по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь в эксклюзивном интервью Nevasport рассказал об информировании граждан о спортивных мероприятиях города.

«Мы уже получили все необходимые одобрения, чтобы на следующий год создать большую цифровую платформу, которая будет включать в себя все физкультурные и спортивные активности, — подчеркнул Шантырь. — Поясню разницу: физкультура – это участие в активностях, а спорт – это участие, дабы улучшить свой спортивный результат в соревнованиях.

Это достаточно большая работа. Поэтому всю корректную информацию об этих активностях мы должны собрать, обработать, и, я надеюсь, что нам хватит года, чтобы это сделать. Причем надо будет включить не только, скажем, сетевые фитнес-клубы или подведомственные учреждения Комитета или районных администраций, но и танцевальное направление¸ потому что сегодня брейк-данс – олимпийский вид спорта. И информация на этой платформе должна быть максимально полной и достоверной».

Шантырь подчеркнул, что сейчас для информирования задействуются все доступные ресурсы: сайты, социальные сети, телеграм-канал Комитета, на «Радио «Зенит» существует специальная передача «Спортивная столица».

Полностью интервью Шантыря можно прочитать здесь.