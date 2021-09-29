В четверг, 30 сентября, состоится матч между «Наполи» и «Спартаком» в рамках 2-го тура Лиги Европы. Встреча состоится на стадионе «им. Марадоны».

Неаполитанцы сыграли вничью с «Лестером» в первом туре. Матч а Англии закончился со счетом 2:2. «Наполи» пропустил первый мяч на девятой минуте, второй – на 64-й. Неаполитанцы отыграли первый гол уже через пять минут, а второй – на 87-й минуте матча.

В серии А «Наполи» набрали максимальное количество очков в шести играх и пропустили только два гола.

«Спартак» в первом матче Лиги чемпионов проиграл «Легии», несмотря на большое количество созданных моментов. Красно-белые проиграли со счетом 0:1. В результате «Спартак» оказался на последнем месте в группе С.

В чемпионате России «Спартак» занимает восьмое место с отрывом от третьего в три очка.

Матч состоится в четверг, 30 сентября. Стартовый свисток будет дан в 19.45 по московскому времени.