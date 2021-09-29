Виталий Иванов подал в отставку с поста главного тренера молодёжной сборной России по гандболу, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России. Исполком ФГР удовлетворил его просьбу.

На чемпионате Европы в Хорватии сборная России потерпела шесть поражений в семи матчах и заняла итоговое 15-е место. Работу Иванова признали неудовлетворительной.

Иванов работал с гандболистами 2002 года рождения с декабря 2018 года. Летом 2019-го это команда заняла 12-е место на открытом юношеском чемпионате Европы U-17 в шведском Гётеборге. Из-за пандемии в 2020 году сборная осталась без крупных турниров.

21 сентября восемь игроков молодёжной сборной России были заподозрены в игре на тотализаторе во время чемпионата Европы. По результатом расследования появилась информация, что группа гандболистов поддерживала контакты с организаторами ставок. Все спортсмены были временно отстранены от соревнований.