Глава Комитета по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь в эксклюзивном интервью Nevasport прокомментировал ситуацию со стадионом «Петровский». Арена была основной для футбольного клуба «Зенит», однако после переезда сине-бело-голубых на «Газпром Арену» практически не используется.

Стадион «Петровский» – прекрасное место по своему расположению и с замечательной историей. И он очень востребован сейчас, несмотря на то, что технологически устарел. Там два футбольных поля, легкоатлетический сектор беговой, там тренировки Центра олимпийской подготовки «ШВСМ по легкой атлетике» проходят, проводятся соревнования по футболу, международный турнир по регби недавно состоялся, — рассказал Шантырь. — Он же является резервным стадионом для многих футбольных мероприятий, во время Евро-2020, например. Конечно, хочется сделать из него что-то современное. Но пока непонятно, в какую сторону двигаться. Потому что там все приживется, такая локация удачная. Так что это главный вопрос. Но надо понимать, что пока мы будем его модернизировать, он будет простаивать. Пока из разных концепций я ничего на 100 процентов всех устраивающее не видел.

Нам очень нужен олимпийский стадион, легкоатлетический, который включает футбольное поле, но с легкоатлетическим сектором. У города сейчас такого нет. Я примерно вижу локацию такого стадиона и примерно вижу, где может появиться олимпийская деревня, которая должна строиться на инвестиционные деньги. Это – комфортное жилье, которое потом будет продаваться, если вдруг наш город будет выдвигаться на Олимпийские игры. А при наличии такого стадиона и олимпийского гребного канала можно смело говорить, о том, что Петербург способен принять Игры».

Полностью интервью Шантыря можно прочитать здесь.