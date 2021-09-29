В четверг, 30 сентября, «Лацио» примет «Локомотив» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет в Риме, на стадионе «Олимпико».

«Лацио» проиграл в первом матче «Галтасараю» со счетом 0:1. Игра была примерно равной, но хозяева смогли реализовать один из голевых моментов. После матча римляне замыкают группу E.

В чемпионате Италии римляне идут на шестой позиции. «Лацио» набрал одиннадцать очков в шести играх. За последние четыре игры в Серии А римляне одержали только одну победу.

«Локомотив» в стартовом матче Лиги Европы принимал дома «Марсель». Игра была непростой. Рефери удалил с поля Тикнизяна на 59-й минуте. На реализованный пенальти ответил Анжорин на 89-й минуте. Он спас «Локо» от поражения.

В чемпионате России железнодорожники идут на третьем месте, отставая от лидера на 6 очков. «Локо» не проиграл ни одного матча за 9 туров.

Матч состоится в четверг, 30 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по мск.