Название «мыльная опера» появилось в США ещё до повсеместного распространения телевидения. Так стали называть сериалы, которые выходили в 1930-е годы в дневное время ещё по радио. Основной их аудиторией были домохозяйки, а спонсорами зачастую были производители мыла – отсюда и название жанра.

В центре сюжета «мыльных опер» в основном были семейные интриги, причём зачастую героями становились состоятельные семейства, чтобы зрители поняли: богатые тоже плачут.

В нашей стране отсутствовал не только жанр мыльных опер, но и вообще жанр сериалов как таковых. Всё ограничивалось многосерийными телефильмами (серий на 3-5), а нашумевший легендарный сериал «Семнадцать мгновений весны» длиной аж в 12 эпизодов казался нескончаемой сагой.

Но всё изменилось в конце восьмидесятых. Железный занавес рухнул, и вместе с джинсами, кока-колой и «сникерсами» в страну полетели и иностранные кино и сериалы, самого разного качества.

Первопроходцем жанра в нашей стране стал бразильский телесериал «Рабыня Изаура» 1976-1977 года. Экранизация романа 1876 года рассказывала о молодой и красивой девушке Изауре. Она добрая, умная, образованная, но в её жизни есть большое несчастье – она рабыня семьи командора Алмейды. Изаура хочет стать свободной, чтобы больше не трудиться подневольно и освободиться от домогательств сына командора сеньора Леонсио, который хочет сделать девушку своей любовницей.

В оригинале сериал шёл ровно 100 серий, в международном прокате он был сокращён до 25, а в СССР показали 15 перемонтированных эпизодов, с 1988 по 1989 год.

Влияние «Рабыни Изауры» на умы советских граждан невозможно переоценить. Миллионы женщин (да и мужчин) бежали к телевизорам в назначенный час, чтобы не пропустить очередную серию похождений бразильской рабыни. Для старшего поколения не возникнет вопросов, что такое «азизунгарунгэ» и почему дачные участки в нашей стране до сих пор многими называются «фазендами». В общем, как сказал бы персонаж уже более позднего телешоу, это было легендарно! Сериал смотреть онлайн на тот момент было невозможно, но каким-то образом зрители всё равно успевали увидеть все эпизоды.

Вслед за «Рабыней Изаурой» в уже умирающий СССР в конце 1991 года пришёл мексиканский сериал «Богатые тоже плачут» (1979 год выпуска). По сюжету бедная девушка Марианна Вильяреаль после смерти отца уходит от злой и жестокой мачехи. Она попадает в приёмную семью Сальватьерра, которая становится для нее родной. Марианна даже не подозревает, что является наследницей большого богатства.

Если «Рабыня Изаура» была пробой пера на отечественном ТВ, то её мексиканский сородич произвёл революцию в жанре. До сих пор многие телесериалы используют сюжетные тропы, которые задали «Богатые тоже плачут». Вероника Кастро и Рохелио Герра стали суперзвездами в России спустя более десяти лет после съёмок телесериала.

В 1993 году, через два года после хита с Вероникой Кастро, уже новая страна – Российская Федерация – получила другой сериал из Мексики, на этот раз уже более актуальный. Если «Рабыня Изаура» и «Богатые тоже плачут» добирались до СССР более десятилетия, то «Просто Мария» (1989 год выпуска) была показана всего через четыре года после выхода на родине.

И снова в центре сюжета становится простая бедная девушка, страдающая от жестоких богачей. Крестьянка Мария приезжает на заработки в большой город, чтобы прокормить свою семью. У неё завязывается роман с мужчиной из богатой семьи Хуаном Карлосом. Девушка беременеет, но под давлением родственников Хуан Карлос бросает Марию.

Она не сдаётся, растит сына в одиночку и годы спустя становится известным модельером.

Не исключено, что «Просто Мария» завоевала любовь наших зрителей из-за схожести сюжета с легендарным советским фильмом «Москва слезам не верит». Тоже наивная провинциалка, тоже роман с богатым юношей, тоже беременность и расставание, тоже два временных периода…

Через год после выхода «Просто Марии», когда страна уже прочно сидела на «мыльной игле», телеканал «Останкино» привёз сериал с уже знакомой стране Вероникой Кастро. Шоу называлось «Дикая Роза» (1987-1988 годы выхода), что являлось игрой слов – это не только название вида цветка, но и характеристика главной героини Розы Гарсия, «дикарки» из необразованной семьи (знакомые тренды, да). Иногда сериал в шутку называли «Бешеная Марианна», вспоминая о другой известной роли Вероники Кастро.

Девушка лезет воровать сливы в сад богатой семьи Линарес, где попадается и влюбляется в юношу Риккардо. Забавно, что возлюбленного Розы сыграл Гильермо Капетильо, который в «Богатых тоже плачут» играл её сына.

В то время, как на первой кнопке телевидения зрителям регулярно показывали легендарные сериалы из Латинской Америки, второй канал (ранее он назывался РТР), закупил сериал американский. Один, но зато какой!

Благодаря этому телешоу 100-тысячный городок в Калифорнии стал в России именем нарицательным для любых затянутых историй с любовными интригами. Наверняка вы уже догадались, что речь идёт о «Санта-Барбаре» (1984-1993).

Сериал шёл целых 2137 серий, то есть больше четырёх упомянутых шоу вместе взятых! Сюжет вращается крутится вокруг четырёх семей, представляющих разные слои общества: богатых и преуспевающих Кэпвеллов, их менее удачливых конкурентов Локриджей, немало потерявших в борьбе с лидером, служащих Перкинсов и испаноязычных Андраде. В бесконечной истории противостояния семейств снялось огромное число актёров – один раз «на огонёк» даже забежал сам Леонардо ди Каприо. «Санта-Барбара» хоть и не была самым длинным телесериалом в истории («Путеводный свет» выходил в эфир аж 57 лет), в нашей стране стала именем нарицательным для всего жанра.

Как это часто бывало в девяностые, сериал был показан в России не до конца, и энтузиасты уже годы спустя искали недостающие серии в сети.

Разумеется, это не все западные телешоу, которые показывали в нашей стране. Зрители помоложе наверняка помнят легендарный сериал «Друзья», который по части выстраивания отношений между друзьями повлиял на не менее легендарные русские сериалы «Солдаты», «Ранетки», «Папины дочки» и другие… Но поколение постарше помнит, что всё началось с «азизунгарунгэ»…