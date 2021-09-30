В четверг, 30 сентября, начинается шестой этап юниорского Гран-при в польском Гданьске.

В первый день девушки, юноши и пары представят короткие программы.

Соревнования откроют прокаты девушек в 12.00. Россию в этом виде представляют Софья Акатьева (тренер – Этери Тутберидзе) и Елизавета Куликова из команды Сергея Давыдова.

После девушек на лед выйдут пары. Соревнования начнутся в 16.50. От сборной России на лед выйдут Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (наставник – Павел Слюсаренко), Полина Костюкович и Алексей Брюханов (тренеры – Жовнирский и Ушакова), Екатерина Петушкова и Евгений Маликов. Пару тренирует Артур Минчук.

Закроют соревновательный день юноши в 18.25. На лед выйдут Глеб Лутфуллин (тренер – Алексей Мишин) и Егор Рухин из команды Елены Буяновой.