Юрий Борзаковский покинет пост главного тренера сборной России по лёгкой атлетике, сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющую обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирину Привалову. Олимпийский чемпион-2004 в беге на 800 м возглавлял сборную с 2015 года.

«30 сентября у главного тренера сборной России по легкой атлетике Юрия Михайловича Борзаковского заканчивается контракт, — пояснила Привалова. — Он принял решение перейти на должность спортивного директора федерации, которая получит значительное усиление после его прихода».

Под руководством Борзаковского россияне взяли два золота на ЧМ-2015, одно — на ЧМ-2017 и два — на ЧМ-2019. На Олимпиаду в Токио российские легкоатлеты поехали в составе десяти человек — такое ограничение было наложено в связи с допинговыми скандалами. Мария Ласицкене на Играх взяла золото в прыжках в высоту, а Анжелика Сидорова стала серебряным призёром в прыжках с шестом.