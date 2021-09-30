В пятую игровую неделю регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги пройдут два матча. Хабаровский «Амур» примет нижегородское «Торпедо». а «Куньлунь» сыграет с московским «Динамо».

Встреча между «Амуром» и «Торпедо» начнется в 12.00 по московскому времени.

Представители Хабаровска набрали 5 очков после 11 проведенных встреч. Команда располагается на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В последнем матче «Амур» проиграл «Динамо» из Минска со счетом 1:2.

«Торпедо» набрало 11 баллов в 11 матчах и находится на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. В последней игре нижегородцы разгромили «трактор» со счетом 5:2.

Матч между «Куньлунем» и «Динамо» начнется 30 сентября в 19.30 по мск.

Пекинский клуб обновил состав в межсезонье. В этом году команда провела 11 встреч и набрала шесть баллов. «Куньлунь» располагается на девятом месте в Восточной конференции. Подопечные Занатты выиграли три матча из 11. В последнем матче «Куньлунь» обыграл «Адмирал» со счетом 3:1.

«Динамо» – лидер турнирной таблиц КХЛ с 29-ю набранными очками. В последнем матче подопечные Алексея Кудашова разгромили «Спартак».