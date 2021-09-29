Клубы Российской премьер-лиги выдвинут главе РПЛ Сергею Прядкину вотум недоверия, утверждает Sport24. Это произойдёт в том случае, если он сам не покинет пост главы организации по собственному желанию.

Общее собрание РПЛ состоится 5 октября.

По данным источника, к работе лиги неоднократно возникали претензии. Так, на фоне пандемии коронавируса, были ситуации, когда лига самоустранялась от принятия решений. Поэтому у клубов созрело решение о переменах на посту президента.

Во время подготовки и проведения новых выборов, исполнять обязанности будет один из руководителей клубов Российской премьер-лиги. Это может быть Рустем Сайманов из «Рубина», Павел Пивоваров из «Динамо», Роман Бабаев из ЦСКА или Шамиль Газизов из «Уфы».

Наиболее вероятным кандидатом на пост нового президента РПЛ является глава судейского комитета лиги Ашот Хачатурянц.