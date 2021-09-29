В российском футболе вновь назревают перемены. Раньше казалось, что это будут реформы лиги, но по последней информации от СМИ, РПЛ может лишиться своего руководства — Сергей Прядкин, который возглавлял лигу с 2007 года и неизменно переизбирался, может вскоре покинуть свой пост.

Изначально эту информацию сообщило издание «РБ Спорт». По данным СМИ, лигу ждут серьёзные кадровые перемены. Каковы причины? Клубы РПЛ недовольны бездействием руководства лиги во время пандемии коронавируса.

По информации уже от портала Sport24, на следующей неделе пройдёт общее собрание РПЛ, на котором руководители клубов выдвинут вотум недоверия Сергею Прядкину, если к тому времени он не покинет пост по собственному желанию.

Как эксклюзивно сообщает «Чемпионат«, 12 из 16 клубов РПЛ выступают против нынешнего положения дел и хотят, чтобы Прядкин покинул свой пост. В то же время сам Прядкин планирует в ближайшее время встретиться с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, чтобы заручиться его поддержкой и остаться на своём посту. Так что, скорее всего, все пойдёт по сценарию с вотумом недоверия: самостоятельно Прядкин покидать пост не собирается.

Почему Прядкина хотят сместить с поста? Во-первых, играют роль уже озвученные причины по поводу бездействия главы РПЛ во время пандемии коронавируса. В прошлом году после возобновления чемпионата в играх действительно творился бедлам: достаточно вспомнить хотя бы матч «Ростов» — «Сочи», в котором на поле против профессиональных футболистов вышли неподготовленные юнцы и получили в свои ворота 10 мячей, а клубы сами договаривались друг с другом, переносить матчи или не переносить.

Еще в 2020-м году после безальтернативных выборов главы РПЛ Василий Уткин отмечал: «Я не переоцениваю Прядкина, но главная претензия к нему только в том, что он уже надоел». Прядкин уже 14 лет руководит лигой, зимой 2020-го он выиграл выборы, где был единственным кандидатом, хотя РФС изначально выступил против этого и признал выборы недействительными.

В последние годы несколько клубов, вышедших в РПЛ, обанкротились и прекратили существование (самый свежий пример — «Тамбов», последние полгода существования которого стали клоунадой, но не забудем и про «Тосно»). Часто у клубов возникали претензии с формированием календаря, также поднимался вопрос телеправ на показ матчей лиги — сейчас клубы получают не так уж много средств, но грядущий тендер может все поменять. В общем, вопросов к Прядкину много и они касаются совершенно разных сфер.

Бывший генсекретарь РФС Анатолий Воробьев в интервью «ВсеПроСпорт» назвал еще одну возможную причину, по которой руководство РПЛ хотят сменить. «Когда мы имеем такие индексы в рейтинге клубном УЕФА, то, конечно, кто-то должен отвечать за такие результаты, когда падает капитализация крупной корпорации, то как правило чиновники, высшее руководители, менеджеры уходят», — отметил эксперт. Вряд ли, конечно, плохие выступления российских клубов на евроарене напрямую связаны с президентством Прядкина, но именно он возглавляет лигу, в которой наши клубы выступают.

Кого прочат Прядкину на замену? По информации СМИ, наиболее вероятным претендентом на пост нового президента РПЛ является глава судейского комитета лиги Ашот Хачатурянц. Это достаточно медийная фигура, он комментирует практически все громкие вещи, связанные с судейством в РПЛ. Также за пару лет на своём посту Хачатурьянц уже принял несколько значимых решений — например, лично пожизненно отстранил от работы арбитра Михаила Вилкова.

Работу Хачатурьянца в судейском комитете оценивали и в клубах РПЛ. Например, совсем недавно им восхитился тренер «Рубина» Леонид Слуцкий: «Проблема судейства возникла не вчера и не позавчера. Никто так активно не пытался её решить, как Хачатурянц». Вполне возможно, что в Хачатурьянце видят очень деятельного специалиста и хотят, чтобы он налаживал не только судейство, но и все остальное. Сам Хачатурьянц от комментариев по этому вопросу отказался.