Главный тренер «Наполи» Лучано Спалетти поделился информацией о состоянии команды перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы против московского «Спартака».

На данный момент, по словам Спалетти, футболисты восстанавливаются перед игрой. Тренер «Наполи» считает, что с каждым матчем все лучше понимает свою команду и болельщиков клуба. Сначала он не получал удовольствия от работы с неаполитанцами, но оно пришло с появлением результата.

«Я как крестьянин, который много работает и долго не видит результата, но по осени собирает большой урожай», – заявил Спалетти.

Матч между «Наполи» и «Спартаком» состоится завтра, 30 сентября. Стартовый свисток будет дан в 19.45 по московскому времени.