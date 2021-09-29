Успешное выступление «Шерифа» в Лиге чемпионов позволило Молдавии войти в топ-3 по итогам сезона 2021/2022.

Команды европейской страны набрали 18 очков. Из низ 15 заработал «Шериф». Они с коэффициентом 4,5 балла делят третье место со Швейцарией. Впереди традиционно футбольные страны – Голландия (5,2) и Швеция (4,9).

Россия занимает 38-ю позицию с 8,5 зачетными очками. коэффициентом 1,7 балла.

Напомним, вчера, 28 сентября, «Шериф» победил «Реал» в Мадриде со счетом 2:1 в матче второго тура группы D Лиги чемпионов. Молдавский клуб занял первую строчку в турнирной таблице.

За выход из группы кроме «Реала» и «Шерифа» борются миланский «Интер» и донецкий «Шахтер». В параллельной встрече итальянский и украинский клубы не смогли выявить сильнейшего.