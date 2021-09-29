Глава Формулы-1 Стефано Доменикали поделился своими впечатлениями от ВТБ Гран-при России и прокомментировал переезд российского этапа в Санкт-Петербург в 2023 году.

Доменикали назвал гоночный уик-энд уникальным. Он отметил энтузиазм огранизаторов и высокий уровень подготовки с учетом того, что погода пыталась испортить праздник автоспорта в Сочи.

Стефано счастлив, что может проводить Формулу-1 в Сочи и видит будущее серии в России очень сильным.

В следующем году Сочи принимает последний этап Гран-при. Потом Формула-1 переезжает в Санкт-Петербург. Доменикали пообещал сделать следующий Гра-при уникальным и интересным с точки зрения организации.

Глава Формулы-1 рад, что гонки с 2023 года будут проходить в Санкт-Петербурге. «Это невероятный город с невероятными традициями», – заявил Доменикали.

Напомним, в прошедшие выходные в Сочи прошел этап Гран-при Формулы-1. Победил Льюис Хэмилтон.