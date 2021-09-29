«Ак Барс» прокомментировал информация о том, что шесть игроков команды не допущены до матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом» властями Финляндии.

«Команда готовится к матчу. Все хоккеисты допущены в страну, но часть игроков не допущена на арену», – заявили в пресс-службе «Ак Барса».

Ранее появилась информация о том, что до матча не допустили вратарей Артура Ахтямова и Шамиля Валиуллина, защитника Кристиана Хенкеля и нападающих Джордана Уила, Дмитрия Воронкова и Пра Линдхома.

«Ак Барс» идет на четвертом месте в Восточной конференции, «Йокерит» – на втором в Западной.

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги пройдет сегодня, 29 сентября, в Хельсинки. Начало – в 18.30 по московскому времени.