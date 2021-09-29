Агент Сергей Паремузов, который работает с Сергеем Мозякиным, рассказал, что экс-нападающий пока думает над предложением занять место в тренерском штабе магнитогорского «Металлурга».

«Сергей все еще размышляет. Планируется ли проведение прощального матча? Пока ничего не ясно», – цитирует Паремузова ТАСС.

Напомним, 5 июля появилась информация о том, что Мозякин принял решение завершить профессиональную карьеру. Соглашение 40-летнего нападающего с «Металлургом» закончилось 30 апреля. 6 июля новокузнецкий клуб вывел из обращения 10-й номер, под которым выступал хоккеист. Так команда признала уникальные достижения игрока.

Мозякин играл за «Металлург» с 2011 года. Вместе с клубом он два раза становился обладателем Кубка Гагарина. Нападающий является лучшим бомбардиром КХЛ. Он забросил 928 шайб.