Заслуженный тренер России Инна Гончаренко считает, что фигурист Михаил Коляда очень проникновенно смотрелся в прошлогодней произвольной программе «Нуреев. Белый ворон», и ее стоит вернуть в олимпийском сезоне.

В текущем сезоне фигурист исполняет произвольную программу «Список Шиндлера». Автор обеих программ – хореограф Илья Авербух.

«По мне «Белый ворон» – это олимпийская программа по сути. Программа, которая сама по себе побеждает Миша ее чувствовал и выражал настолько тонко, что слезу прошибало», заявила Гончаренко.

Специалист считает, что программу ждали как настоящее произведение искусства. Гончаренко сравнила «Белый ворон» с фильмами Гайдая, которые можно пересматривать бесконечно.

Тренер предлагает показать прошлогоднюю программу на Олимпийских играх. Она считает, что «Белый ворон» попал в цель так, как «Калинка» легендарной Ирины Родниной.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.