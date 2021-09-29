Главный тренер петербургского баскетбольного «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о том, уверен ли он в том, что клуб надолго задержится в Евролиге.

В интервью блогу «Перехват» на Sports.ru Паскуаль отметил, что старается не заглядывать так далеко и не думать, что «Зенит» может гипотетически опуститься из Евролиги в Еврокубок, поскольку в этом сезоне клуб в Евролиге и фокусируется на этом.

«Если сценарий в будущем как-то изменится, то нам нужно просто принять это, но прямо сейчас нам необходимо показать Евролиге, что «Зенит» как организация достоин того, чтобы иметь лицензию», — заявил Паскуаль, добавив, что доказать это нужно в том числе и игрой.

По словам Паскуаля, это то, что находится в силах команды, а о том, что «Зенит» контролировать не может, в команде и не думают на данный момент.

Напомним, «Зенит» дебютировал в Евролиге в сезоне-2019/20.