Главный тренер петербургского баскетбольного «Зенита» Хавьер Паскуаль ответил на претензию, что он мало дает играть российским игрокам клуба.

В интервью блогу «Перехват» Sports.ru, Паскуаль отметил, что у русских в клубе нет никаких проблем, и для тренера на паркете нет национальностей, все игроки в «Зените» равноценны.

«Кто может сыграть лучше прямо сейчас, тот будет играть больше. Вы же не думаете, что я могу подойти к игроку и сказать ему: «Слушай, ты не будешь играть сегодня, потому что ты русский», — заявил Паскуаль, добавив, что иностранцы больше играют не потому, что у них какой-то другой паспорт.

По словам тренера, эта тема подходит для более долгой дискуссии на тему того, что происходит в российском баскетболе. «Я чувствую, что в последние годы ваши клубы хорошо работают с молодыми талантами, и год от года будет появляться больше российских игроков на высшем уровне», — заявил тренер.