Телеграм-канал «Мутко Против» сообщил о разногласиях, которые возникли в клубе перед важным матчем с «Мальмё». Встреча пройдет сегодня, 29 сентября, на стадионе «Зенит Арена».

По информации источника минимум три футболиста недовольны сложившейся в питерском клубе ситуацией. Есть информация о том, что у «Зенита» есть проблемы с выплатами премиальных игрокам. Источник сообщил, что игрокам питерской команды до сих пор не выплатили бонусы за чемпионство в сезоне 2020/2021.

Напомним, «Зенит» взял три золота подряд в чемпионате России. 2 мая петербуржцы разгромили московский «Локомотив» со счетом 6:1 на «Газпром Арене» и в восьмой раз в истории завоевали золото Российской Премьер-Лиги. «Зенит» набрал 61 очко после 28 туров и стал недосягаемым для соперников.

Сегодня, 29 сентября, «Зенит» примет «Мальмё». Матч начнется в 19.45 по московскому времени.