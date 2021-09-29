Тренерский штаб петербургского «Зенита» определился со стартовым составом команды на встречу со шведским «Мальмё» в групповом этапе Лиги чемпионов.

Игра начнется в 19:45 по московскому времени на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Прямую трансляцию матча можно будет найти по ссылке.

Место в воротах займет голкипер Станислав Крицюк, в защите сыграют Дмитрий Чистяков, Вильмар Барриос, Ярослав Ракицкий и Дуглас Сантос. В полузащите выступят Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Вендел, а в нападение Семак поместил Артема Дзюбу, а также бразильцев Клаудиньо и Малкома.

Отметим, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов этого сезона и «Зенит», и «Мальмё» потерпели поражения: петербуржцы на выезде уступил «Челси», «Мальме» дома проиграл туринскому «Ювентусу».