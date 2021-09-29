Петербургский «Зенит» начал встречу против шведского клуба «Мальмё» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Встречу обслуживает бригада арбитров из Греции во главе с Тасосом Сидиропулосом. Ассистентами на боковых линиях выступают Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертым рефери игры назначен Яннис Пападопулос. На системе VAR работают испанцы Хосе Мария Санчес и Гильермо Куадра.

В первом туре группового этапа и «Зенит», и «Мальмё» потерпели поражения. Петербуржцы на выезде с минимальным счетом уступили лондонскому «Челси», автором единственного гола в игре стал Ромелу Лукаку. «Мальме» разгромно уступил туринскому «Ювентусу» в домашней встрече.