Испанские футбольные клубы «Атлетико» и «Севилья» хотят приобрести колумбийского полузащитника петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса.

Информацию об этом сообщает портал Diario Gol. По данным СМИ, главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне попросил руководство клуба купить Барриоса, цена, которую мадридский клуб готов заплатить за игрока, не превышает отметки в 15 миллионов евро.

Также в СМИ сообщили, что с агентом игрока уже контактировала «Севилья», поэтому зимой этот клуб может включиться в борьбу за колумбийца. Ожидается, что будущее Барриоса определится уже в ближайшие месяцы.

В «Зените» Вильмар Барриос играет с зимы 2019 года, его действующий контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Ранее футболист выступал за «Боку Хуниорс» в Аргентине и за «Депортес» в Колумбии.