Российский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании, Марк Лукин будет тренироваться в академии «Ангелы Плющенко».

Об этом сообщил сам Евгений Плющенков в своем «Инстаграме». Ранее Марк Лукин занимался в группе Этери Тутберидзе в отделении «Хрустальный» школы «Самбо-70».

«Марк, добро пожаловать в наш клуб», — подписал Плющенко фотографию с новым учеником на фоне эмблемы академии.

Напомним, ранее в академию «Ангелы Плющенко» из «Хрустального» перебирались Вероника Жилина, Арина Парсегова, Софья Титова. Также к Плющенко переходили и взрослые фигуристы: в прошлом сезоне у него тренировались Александра Трусова и Алена Косторная, но по окончании сезона они вернулись в «Хрустальный».