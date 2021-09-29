Петербургский СКА начал встречу против челябинского «Трактора» в регулярном чемпионате КХЛ.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на площадке «Ледового дворца». Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Отметим, СКА после 11 матчей стартовых матчей сезона в КХЛ занимает третье место в таблице Западной конференции КХЛ. На счету армейцев 15 набранных очков: 5 побед в основное и две — в дополнительное время, одно поражение по буллитам и три — в основное время. В предыдущей встрече 27 сентября СКА уступил в серии буллитов «Витязю» — 5:6.

«Трактор» же занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету челябинцев 17 очков: 8 побед (5 в основное время), одно поражение в дополнительное и два — в основное время. В одном очке «Трактор» находится от лидеров «Салавата Юлаева» и магнитогорского «Металлурга».