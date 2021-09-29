Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о словах директора «Самбо-70» о дикции Алины Загитовой, а также о ее росте как ведущей во втором сезоне «Ледникового периода».

В интервью Sport24 Ягудин отметил, что знает Лайшева как человека с прекрасным чувством юмора, но может переступать черту. «Хотя здесь он глобально не переступал. По его словам, он хотел сделать Алину более профессиональной в плане ведения мероприятий», — сказал Ягудин, добавив, что в этом случае все же случился перегиб.

По словам Ягудина, он услышал от Загитовой фразу на съемках нового сезона, которая стала показательной.

«Не надо говорить вместе со мной, я знаю, что хочу донести, я буду делать это сама!». Потому что очень сложно работать с «ухом», когда кто-то вклинивается», — отметил Ягудин, добавив, что если раньше Алине нужна была помощь, то сейчас фигуристка сама по ходу выступления додумывает, что спросить.

«Она работала перед выпуском над своей немосковской дикцией и подошла подготовленной. Я с листа записывал, ей пока рано, но все подводки она знала», — заявил фигурист.