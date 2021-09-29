Бразильский полузащитник Клаудиньо сумел открыть счет в матче петербургского «Зенита» со шведским «Мальмё» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», на данный момент счёт 1:0 в пользу хозяев поля.

Эпизод произошёл на 9-й минуте встречи, с первых минут «Зенит» оказывал давление на соперника, что вылилось в комбинацию с голом Клаудиньо. Это не первый мяч бразильца за «Зенит», ранее футболисту удалось забить в РПЛ.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

В первом туре группового раунда «Зенит» с минимальным счётом на выезде уступил «Челси» со счётом 0:1 (единственный гол забил Ромелу Лукаку), «Мальмё» разгромно проиграл «Ювентусу» на своём поле со счётом 0:3