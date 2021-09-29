Петербургский СКА проигрывает челябинскому «Трактору» после первого периода в регулярном чемпионате КХЛ.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на площадке «Ледового дворца», после первого периода счёт в игре

В концовке первого периода СКА пропустил две шайбы подряд. На 17-й минуте СКА пропустил от Сергея Калинина, ему ассистировали Алексей Бывальцев и Тежму Пулккинен.

На 18-й минуте СКА пропустил еще раз, автором заброшенной шайбы стал Никита Тертышный, результативной передачей в этой атаке отметился Томаш Гика. Обе шайбы были заброшены «Трактором» при игре в равных составах.

СКА трижды оказывался в большинстве в первом периоде, но так и не реализовал преимущество. Прямую трансляцию матча можно найти здесь, команды сыграют еще два периода.