Российский полузащитник Алексей Миранчук не попал в стартовый состав итальянской «Аталанты» на игру Лиги чемпионов УЕФА против швейцарского клуба «Янг Бойз».

Игра проходит сегодня, 29 сентября, на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. На данный момент счет в матче 0:0. «Аталанта» могла выйти вперед в этой встрече, но гол Рафаэля Толои отменили после просмотра видеоповтора эпизода.

Алексей Миранчук оказался на скамейке запасных и в первом тайме на замену не вышел, но может это сделать во второй половине встречи. На 11-й минуте матча Джан Пьеро Гасперини был вынужден экстренно заменить немецкого защитника Робина Госенса, на поле вышел датчанин Йоаким Меле.

В первом туре Лиги чемпионов «Аталанта» сыграла вничью с испанским «Вильярреалом», а «Янг Бойз» обыграл «Манчестер Юнайтед».