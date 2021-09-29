Петербургский «Зенит» обыгрывает шведский «Мальмё» после первого тайма в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, счет после первого тайма 1:0 в пользу хозяев поля.

Счет в матче был открыт уже на 9-й минуте встречи, это сделал бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо. Он забил мяч с передачи Дугласа Сантоса. Отметим, для Клаудиньо это уже второй мяч за петербургский клуб, футболист забил 2 мяча и отдал две голевых передачи в последних трех играх за «сине-бело-голубых».

Прямую трансляцию матча можно найти здесь. Матч в Петербурге обслуживает греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом, на VAR работают судьи из Испании.