Российский полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев забил второй мяч своей команды в ворота шведского «Мальме» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Игра проходит в Санкт-Петербурге, сейчас счет в матче 2:0 в пользу петербургской команды.

Эпизод произошел на 49-й минуте встречи. Далер Кузяев отправил мяч головой в ворота соперника, замкнув навес от защитника Ярослава Ракицкого.

В первом тайме также был забит быстрый гол. Уже на 9-й минуте за «Зенит» отличился бразильский хавбек Клаудиньо с передачи Дугласа Сантоса. Это уже его второй гол за последние три матча, также футболист успел сделать за это время две результативные передачи.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.