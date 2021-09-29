Петербургский СКА сравнял счёт в матче с челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ по итогам второго периода.

Игра проходит на площадке «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. На данный момент счет в матче равный 0 3:3.

В самом начале второго периода СКА пропустил третью шайбу — в составе «Трактора» вновь отличился Никита Тертышный.

Затем хоккеисты СКА смогли отличиться трижды. На 25-й минуте встречи Кирилл Марченко забросил шайбу в большинстве, затем на 32-й минуте отличился Игорь Ожиганов. В самой концовке периоде СКА сравнял счет благодаря шайбе Андрея Кузьменко с передач Михаила Воробьева и Фредрика Хендемарка.

Прямую трансляцию матча можно найти здесь, хоккеисты проведут на площадке еще минимум один период.