Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался о грядущем матче против «Наполи» в групповом этапе Лиги Европы.

Игра состоится завтра, 30 сентября, в Неаполе. Слова Витории цитирует портал TuttoNapoli.

По словам тренера «Спартака», команде придется сыграть против очень сильного клуба, но «красно-белые» постараются добиться результата.

«Все думают, что «Наполи» с нами будет легко, но мы должны оставаться сосредоточенными и проявлять свою индивидуальность», — сказал Витория, отметив, что в составе «Спартака» есть игроки с характером, а на игру нужно выйти с нужным настроем.

По мнению Витории, «Наполи» играет в хороший футбол с красивыми и простыми идеями. «Мы не будем менять нашу философию, нашу индивидуальность, чтобы бросить вызов «Наполи». Мы верим в свои наработки. Можно проиграть матч, но не изменить себе«, — отметил специалист, добавив, что «Спартаку» будет сложно, но команда готова сыграть в этом матче.