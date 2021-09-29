Российский фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал о своих впечатлениях от катания пары Евгения Медведева/Даня Милохин в первый съёмочный день проекта «Ледниковый период».

Слова Ягудина цитирует портал Sport24. Специалист отметил, что ему понравилось катание Медведевой и Милохина.

«Всегда фигуристы и их вторые половинки придумывают какие-то образы. А в первом выпуске в их дуэте никто ничего не придумывал. Они сыграли самих себя. Вот я — Женя Медведева, вот я — Даня Милохин», — отметил Ягудин, добавив, что у Милохина не было стеснительности, он свободен и делает то, что велит сердце.

«Возможно, это и повлекло падение пары в дебютном прокате. Хотя на тренировках его и близко ни разу не было! А я ходил на тренировки и видел ребят», — сказал Ягудин, добавив, что думает, что из этой пары что-то получится.