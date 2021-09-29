Российский полузащитник Алексей Сутормин сделал счёт разгромным в матче петербургского «Зенита» со шведским «Мальме» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, на данный момент счет в матче 3:0.

Эпизод произошел на 80-й минуте встречи. Сутормин отправил мяч из-за штрафной в дальний нижний угол ворот с передачи защитника Ярослава Ракицкого.

До этого за «Зенит» в этом матче отличились Клаудиньо с передачи Дугласа Сантоса и Далер Кузяев с передачи Ярослава Ракицкого.

С 53-й минуты «Зенит» играет в большинстве: за фол последней надежды с поля был удален футболист «Мальмё» Анель Ахмедходжич, он нарушил правила на Далере Кузяеве.