Петербургский «Зенит» разгромил шведский «Мальме» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

В первом тайме счёт открыл бразилец Клаудиньо с передачи Дугласа Сантоса. Во втором тайме «Зенит» забил быстрый гол — уже на 49-й минуте отличился Далер Кузяев. Спустя несколько минут фол на Кузяеве привёл к удалению игрока «Мальмё» Анеля Ахмедходжича.

В концовке встречи отличились Алексей Сутормин и Вендел, сделав счет в матче разгромным.

Отметим, это первая победа петербургского «Зенита» в Лиге чемпионов с ноября 2019 года: тогда подопечные Сергея Семака обыграли дома «Лион».