Итальянская «Аталанта» сумела обыграть швейцарский «Янг Бойз» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

В первом тайме команды не отметились забитыми мячами. «Аталанта» могла выйти вперёд, но гол Рафаэла Толои отменили после обращения к системе VAR.

Во втором тайме «Аталанта» все же сумела забить победный гол. На 68-й минуте забил Маттео Пессина, голевую передачу на него отдал Дуван Сапата.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини использовал в этом матче все пять доступных замен, но российский полузащитник Алексей Миранчук так и не вышел на поле.

«Аталанта» пока находится в лидерах группы F с результатом в 4 очка.