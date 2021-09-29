Зимние Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года состоятся без присутствия на трибунах иностранных болельщиков.

Информацию об этом сообщает Международный Олимпийский комитет. Купить билеты и попасть на игру смогут только жители Китая. Позднее будут опубликованы детали оформления билетов, а также требования к мерам противодействия коронавирусу для зрителей материкового Китая, пока эта информация требует окончательной доработки.

Напомним, ранее Летняя Олимпиада в Токио в августе 2021 года прошла полностью без зрителей, на соревнования не допустили даже местных японских болельщиков в связи с ситуацией с коронавирусом в Японии.

Зимняя Олимпиада в Пекине должна пройти с 4 по 20 февраля 2022 года.