Петербургский СКА по буллитам обыграл челябинский «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра прошла на арене «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 4:3 в пользу СКА. Основное время матча и овертайм завершились со счетом 3:3, хозяевам удалось отыграться со счетом 0:3 во втором периоде.

В составе «Трактора» отличились Алексей Бывальцев и Никита Тертышный (дубль), за СКА по разу отличились Игорь Ожиганов, Андрей Кузьменко и Кирилл Марченко.

В серии буллитов в составе СКА точными бросками отметился Кирилл Марченко (два буллита реализовал, один из которых победный), ошибки допустили Линден Вей, Андрей Кузьменко, Марат Хуснутдинов и Евгений Кетов. За «Трактор» единожды отличился Томаш Гика.