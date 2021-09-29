Международный Олимпийский комитет опубликовал заявление по поводу допуска спортсменов на Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года в связи с пандемией COVID-19.

Те спортсмены, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса, будут сразу допущены в «пузырь». Участники Олимпиады, которые не прошли полную вакцинацию, должны будут пройти 21-дневный карантин после того, как прибудут в Пекин.

При этом МОК отмечает, что организаторами будут приняты все вакцины, которые одобрила Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), а также те вакцины, которые были одобрены на территории конкретных стран и регионов.

Если спортсмены не могут вакцинироваться по медицинским показаниям, то каждый случай будет рассматриваться оргкомитетом Олимпиады отдельно.