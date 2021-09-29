Петербургский «Зенит» сегодня, 29 сентября, одержал самую крупную победу за всю историю выступления клуба в Лиге чемпионов УЕФА.

На стадионе «Газпром-Арена» петербуржцы смогли разгромить шведский «Мальмё» со счётом 4:0. Авторами забитых мячей стали Клаудиньо, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Вендел. Эта победа стала для клуба первой с ноября 2019 года. В прошлом розыгрыше ЛЧ «Зенит» не одержал ни одной победы.

Ранее «Зенит» одерживал победы только в квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Со счетом 5:0 «сине-бело-голубые» побеждали датский «Норшелланд», со счетом 4:1 — португальский клуб «Пасуш де Феррейра», со счетом 3:0 — бельгийский «Стандарт».

На групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» побеждал соперников со счетом 3:1 — к таким клубам относятся «Порту», «Бенфика», «Лион».