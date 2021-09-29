Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о матче против шведского «Мальме» в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Слова Семака цитирует портал Sports.ru. По мнению тренера, к 15-20 минуте игра выравнялась, но начало первого тайма «Зенит» провел хорошее, как и начало второго тайма.

«После удаления играть стало существенно легче. В следующей игре и в ответной игре против «Мальме» будет намного сложнее. Сегодня удалась игра и по результату, и по игре», — отметил Семак, добавив, что игра против «Мальме» не стала самой легкой в этом сезоне.

По мнению Семака, первый тайм мог завершиться с другим результатом, ведь моменты имели обе команды. «После второго мяча и удаления игра стала гораздо более спокойной», — сказал Семак.

Напомним, «Зенит» разгромил «Мальме» со счётом 4:0.