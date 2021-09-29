Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отказалась от мандата Депутата Государственной Думы РФ.

Об этом сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

«Центральная избирательная комиссия Российской Федерации приняла решение о передаче мандата Елены Вяльбе экс-депутату областного Законодательного Собрания Говырину Алексею Борисовичу», – отмечено в заявлении на сайте ЦИК.

Отметим, ранее Елена Вяльбе выиграла праймериз «Единой России» и возглавила на выборах в Государственную Думу РФ региональную группу партийного списка №29, в который были объединены Ивановская и Владимирская область.

При этом если бы Вяльбе не отказалась от депутатского мандата, ей бы пришлось отказаться от места в совете FIS, куда она избралась в июне 2021 года — это связано с санкциями WADA в адрес российского спорта.