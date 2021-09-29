Российский фигурист Марк Лукин поблагодарил тренерский штаб группы Этери Тутберидзе после ухода к Евгению Плющенко.

В своем «Инстаграме» Лукин выложил фото Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова и написал слова благодарности тренерскому штабу за годы работы и за все, чему он научился.

«Отдельное спасибо докторам, Ольге Рябенко и всему коллективу ледового катка Хрустальный. Благодарю друзей и болельщиков за понимание и поддержку», — написал Лукин.

Напомним, сегодня, 29 сентября, стало известно, что Марк Лукин будет тренироваться в академии «Ангелы Плющенко». Сейчас фигуристу 14 лет, в группе Этери Тутберидзе он выучил четверной тулуп (который прыгал с 11 лет) и четверной сальхов.