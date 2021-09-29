Разгромная победа «Зенита» в ЛЧ, феерический камбек СКА, а также новый переход из группы Этери Тутберидзе в команду Евгения Плющенко — в традиционном дайджесте главных новостей дня на портале Nevasport за 29 сентября:

«Зенит» разгромил «Мальмё» одержав первую победу в Лиге чемпионов с ноября 2019 года

Петербургский «Зенит» разгромил шведский «Мальме» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2021/22. Игра прошла на стадионе «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля. В составе «Зенита» отличились Вендел, Клаудиньо, Далер Кузяев и Алексей Сутормин.

СКА по буллитам сумел обыграть «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский СКА по буллитам обыграл челябинский «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла на арене «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 4:3 в пользу СКА. Основное время матча и овертайм завершились со счетом 3:3, хозяевам удалось отыграться со счетом 0:3 во втором периоде. Решающий буллит в серии реализовал Кирилл Марченко.

Ученик Тутберидзе Марк Лукин перешел в «Ангелы Плющенко»

Российский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании, Марк Лукин будет тренироваться в академии «Ангелы Плющенко». Об этом сообщил сам Евгений Плющенков в своём «Инстаграме». Ранее Марк Лукин занимался в группе Этери Тутберидзе в отделении «Хрустальный» школы «Самбо-70».

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт без иностранных болельщиков

Зимние Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года состоятся без присутствия на трибунах иностранных болельщиков. Информацию об этом сообщает Международный Олимпийский комитет. Купить билеты и попасть на игру смогут только жители материкового Китая.

Мужская сборная России по биатлону представила предварительный состав на 1-й этап Кубка Мира

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский представил спортсменов, которые выступят в составе национальной команды на первом этапе Кубка мира. Информация размещена в телеграм-канале Союза биатлонистов России. За сборную России будут выступать Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили. Одно место пока остаётся свободным.