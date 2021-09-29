Туринский «Ювентус» сумел обыграть лондонский «Челси» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

Игра прошла в Турине и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный мяч в этой встрече забил нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза на 46-й минуте встречи. Автором результативной передачи Федерико Бернардески. Футболисты «Челси» нанесли 16 ударов по воротам соперника, но так и не смогли забить ни одного мяча.

«Ювентус», таким образом, одержал вторую победу в Лиге чемпионов подряд и возглавил группу H со 100-процентным результатом — 6 очков из 6 возможных в двух матчах. «Челси» на втором месте с тремя очками, также три очка у петербургского «Зенита» после победы над «Мальме».