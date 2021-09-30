Российский теннисист, пятая ракетка мира Андрей Рублёв обыграл американца Брэндона Накашиму во втором круге турнира ATP в Сан-Диего.

Игра состоялась на одном из кортов «Барнс Теннис Центр» и завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу россиянина. Теннисисты провели на корте один час и 2 минуты.

За весь матч Рублёв сделал пять эйсов, а также сумел избежать двойных ошибок. Его оппонент также пять раз за игру подал навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал один из шести имевшихся брейк-пойнтов. Рублёв реализовал 6 брейков из 11 имевшихся.

В четвертьфинале турнира в Сан Диего Рублёву предстоит сыграть с представителем Аргентины Диего Шварцманом, который в свою очередь одолел Ллойда Харриса из ЮАР.