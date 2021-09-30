Женская сборная России по волейболу выиграла чемпионат мира среди юниоров 2021 года в Мексике. В финальном матче представительницы России смогли обыграть команду Италии.

Для победы в финальном матче россиянкам потребовалось всего три партии, счет в игре 3:0, счет по партиям 25:16, 25:17, 25:20 в пользу российской команды. В турнире участвовали футболистки не старше 18 лет.

Бронзу турнира завоевала команда США: в четырёх партиях американки смогли обыграть сборную Сербии со счетом 3:1. Счет по партиям 25:23, 25:18, 26:28, 25:18.

Отметим, ранее российские волейболистки уже выигрывали юниорский чемпионат мира, это произошло еще в 1993 году (28 лет назад). В финальном матче того турнира сборная России сумела обыграть команду Японии.