Испанская «Барселона» потерпела разгромное поражение от лиссабонской «Бенфики» во втором туре Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

Встреча состоялась на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 3:0 в пользу португальского клуба.

Счет в игре был открыт уже на 3-й минуте встречи, автором забитого мяча стал Дарвин Нуньес. Голевую передачу на него сделал Юлиан Вайгль. На 69-й минуте Рафа Силва удвоил преимущество гостей, а спустя 10 минут был назначен пенальти в ворота «Барселоны» за игру рукой защитника Сержиньо Деста.

На 87-й минуте встречи «Барселона» ещё и осталась в меньшинстве. Эрик Гарсия получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

Таким образом, сейчас «Барселона» занимает последнее место в группе, потерпев два поражения со счётом 0:3.