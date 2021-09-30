Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над киевским «Динамо» в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

Игра прошла на «Альянц-Арене» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев поля.

Счет в матче был открыт на 11-й минуте встречи: пенальти реализовал Роберт Левандовски. Затем польский форвард отличился еще раз: на 27-й минуте с передачи Томаса Мюллера он забил уже с игры.

Во втором тайме «Бавария» довела дело до разгрома — поочередно по голу забили Лерой Сане, Серж Гнабри и Эрик Шупо-Мотинг.

Также уникальный рекорд Лиги чемпионов установил Роберт Левандовски: он выиграл 18-й матч Лиги чемпионов подряд (встречу с «ПСЖ», которую «Бавария» проиграла весной 2021-го, поляк пропустил из-за травмы).